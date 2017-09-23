Антон Бабиков: "Брат-двойняшка - мой талисман"

Бронзовый призер спринта на чемпионате России по летнему биатлону Антон Бабиков подчеркнул, что гонка далась ему непросто из-за процесса реакклиматизации. Победу одержал Матвей Елисеев, второй стал Эдуард Латыпов.

- Хорошая гонка. Новые ощущения, несколько иные по сравнению с индивидуальной гонкой, - цитирует официальный сайт СБР Бабикова. - Это связано с реакклиматизацией после гор. Она до сих пор у нас проходит. Мы спускались с гор не с расчетом на хорошее выступление здесь, а с моделированием подготовки к главным зимним стартам. Поэтому сейчас нам главное – оценивать свое состояние. Оно было рабочее, комфортное. Возможно, неидеальное, но позволило сегодня занять призовое место. Я очень рад.

Сюда приехали мои братья поболеть за меня. Такая ситуация была на чемпионате Европы в Тюмени, когда я заехал третьим в спринтерской гонке. Мой брат-двойняшка тоже приехал, не сказав мне ничего, болел за меня на трассе. Так же и сегодня получилось. Видимо, он мой талисман. Я очень рад, в спринтерской гонке третье место – это для меня хорошее выступление. И я очень рад, что они посетили эти соревнования.