15:21 5 февраля | БИАТЛОН

Анна Фролина: "В глубине души смотрела на свой переход под корейский флаг как предательство"

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Россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, в интервью "СЭ" рассказала подробности своего перехода под флаг другой страны. По ее словам, она опасалась публичного негатива.

 
Анна ФРОЛИНА.Анна Фролина: "Не хочу жить с ощущением, что меня сломали"

– Когда в сентябре 2015-го переход свершился и об этом появилась информация в прессе, меня, разумеется, неоднократно просили прокомментировать случившееся. Но комментировать это я не хотела, - отметила Фролина.

– Почему?

– Слишком много раз сталкивалась с тем, насколько у нас в России "жесткий" болельщик. И просто побоялась, что если начну говорить, в меня со всех сторон полетят камни. Наверное, просто не была готова получить в свой адрес порцию публичного негатива. Услышать, что я предаю страну, которая меня воспитала, предаю флаг, интересы Родины – ну и так далее.

– Анна, остановитесь! Какое в этом предательство?

– Так ведь я сама в глубине души смотрела на свой переход именно так. Гимн, флаг – для меня это всегда значило очень многое, поэтому первоначально я вообще не понимала: как можно взять и с легкостью от своей страны отказаться. Это ли не предательство? (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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детлеф

Ее в свое время так опрокинула наша доблестная сборная что валить еще после олимпиады надо было.

15:30 5 февраля

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