Анна Фролина: "У меня были предложения не только от Кореи"

Россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, подчеркнула, что имела предложения от разных стран, когда ей указали на выход. По словам спортсменки, в тот момент она поняла, что жизнь проходит мимо нее.

- Типа - иди отсюда, девочка, не путайся под ногами у призеров? - вопрос Фролиной.

- Ну да. Именно в тот момент я очень остро ощутила, что такое "жизнь проходит мимо".

- Несмотря на все эти беды вы продолжали пытаться "сбивать лапками масло" подобно лягушке в банке с молоком?

- Я все-таки не случайный человек в биатлоне, люблю этот вид спорта, да и вся наша семья всегда меня поддерживала и всячески старалась помочь. Да что тут говорить, мы все больные спортом люди. Просто я совершенно не понимала, как вывести себя из этого состояния, как вылезти из этой "банки".

- И тут появилось предложение со стороны Кореи.

- Таких предложений было несколько - из разных стран.

- Корейцы, надо думать, предложили наиболее выгодные условия?

- Скорее они предложили это тогда, когда внутренне я уже созрела принять решение. То, что в российскую сборную я, скорее всего, уже никогда не попаду, я понимала. Вполне отдавала себе отчет в том, что не отношусь к числу спортсменов, которых некем заменить, и что меня никто в команде не ждет. При этом мне очень хотелось выступать. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полная версия интервью с Анной Фролиной