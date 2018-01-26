Анна Фролина: "У меня была личная задача перебороть себя, шла на волевых качествах. Боролась сама с собой"

Уроженка России Анна Фролина, выступающая за сборную Кореи, после спринта на чемпионате Европы в Риднау призналась, что сегодняшняя гонка далась ей тяжело. Также она подчеркнула, что сейчас находится не в лучшей форме.

– Я вообще ничего не чувствую, очень устала, – сказала во флеш-интервью Фролина. – Сегодня было очень тяжело, боролась сама с собой. С первого круга почувствовала, что будет тяжело. Сейчас просто такой период, тяжелый, но я верю, что скоро настанет другой период, более легкий. Рада, что более менее справилась со стрельбой.

По ходу гонки мне говорили, сколько я проигрываю, сколько выигрываю, но я, если честно, ничего вокруг не слышала. У меня была личная задача перебороть себя, шла на волевых качествах. Боролась сама с собой.

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