Анна Фролина: "Один из минусов корейского биатлона – это чемпионат Кореи"

Чемпионка мира 2009 года россиянка Анна Фролина отметила, что ей нужно обязательно участвовать в чемпионате Кореи. По ее словам, это создает большие проблемы. Напомним, что с 2015 года Фролина выступает за Корею.

– Мы летим в Корею на национальный чемпионат. Чемпионат Кореи – это четыре гонки. И перелёт. В чемпионате Кореи мне участвовать обязательно, потому что там мало народу, – цитирует Фролину kalashnikov.media. – Там 3-4 девчонки просто ждут, когда приедет национальная команда. Представляете, если половина команды не приедет?

Семью туда взять? Перелет туда 15 часов. 19-го мы вернемся в Европу. Новый год у нас будет в Европе. Там нет смысла находиться. Лететь в Корею вообще нет смысла, потому что разница большая, климатический пояс. Мы опять сейчас разбалансируемся. Это уже пройденный этап. Конечно, это нежелательный момент. Один из минусов корейского биатлона – это чемпионат Кореи.