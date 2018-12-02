Анна Богалий: "Западение скорости у сборной России связано с тем, что пока не разбежались"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление сборной России на старте первого этапа Кубка мира. Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев финишировали седьмыми в синглмиксте, а в смешанной эстафете Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвертыми.

- Произвела впечатление хорошая работа на рубеже у команды, кроме двух нюансов, когда брали больше одного патрона, - цитирует "РИА Новости" Богалий. - Может быть, в каких-то моментах долговато работали, но в целом мы в этом компоненте были уверены. "Западение" скорости связано, думаю, с тем, что пока не разбежались, пока, может быть, к снегу не до конца привыкли. Есть еще возможность для корректировки к индивидуальной гонке.

И там уже будет индивидуальный, не эстафетный контроль в стрельбе. Думаю, что в индивидуальной гонке будет интересное соперничество, хотя будет сложно - у некоторых наших спортсменок и у ребят, у Жени Гараничева пока есть сложности с вхождением в сезон по скорости на трассе.