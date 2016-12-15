Анна Богалий: "Верю, что Международный союз биатлонистов вынесет разумное решение"

Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий выразила надежду, что Международный союз биатлонистов (IBU) примет по допинговым делам 31 спортсмена из России решение, которое не будет иметь под собой политических мотивов. В четверг IBU сообщил, что получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

– Мне сложно предположить, чем это может обернуться для России. Решение примет специально созданная комиссия. Мне бы хотелось, чтобы оно было не политического характера. Обвинения должны быть чем-то подкреплены. И если это на самом деле так, то каждый должен отвечать за свои действия. Я верю в то, что Международный союз биатлонистов вынесет разумное решение. Трудно поверить в то, что такое количество спортсменов употребляло допинг.

Наша страна готовилась к проведению чемпионата мира в Тюмени-2021. И просто взять и лишить… Это нечестно по отношению к тем спортсменам, которые сейчас готовятся к этим соревнованиям и хотят выступить именно дома. Идет достаточно серьезная борьба за чемпионат мира. Я считаю, что нужно, начиная с детского спорта, вести агитацию против допинга. (Любовь КОНЯЕВА)

IBU получил от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в использовании допинга