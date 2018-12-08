Анна Богалий: "В гонке преследования жду от россиянок приятных сюрпризов"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала для "СЭ" выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

– Наши девчонки здорово стреляют, они сильно добавили в этом компоненте, – сказала Богалий. – Не знаю, с чем это связать – с желанием проявить себя и доказать право на выступления на этапах Кубка мира, или же с куражом, который они могли получить, гоняясь с лучшими.Хорошо, что россиянки не замыкаются в себе – это говорит о лидерских качествах. Завтра в преследовании мы можем увидеть много сюрпризов, мне хочется, чтобы это были положительные сюрпризы от наших спортсменок. В том числе рассчитываю на такую же стабильную работу на огневых рубежах. Правда, не стоит забывать, что есть те, кто точно стреляет в спринте и те, кто точно стреляет всегда.

– Как оцените то, что Валерия Васнецова не промахивается шесть огневых рубежей подряд?

– Вообще, "нули" в исполнении Павловой, Васильевой и Васнецовой вселяют оптимизм. Точная стрельба Валерии, которая является самой молодой в составе сборной, не может вызывать ничего, кроме восхищения. Просто браво!

Напомним, по итогам спринта в гонку преследования попали пять наших спортсменок из шести: Евгения Павлова (8-е место, 0 промахов), Ирина Старых (12-е место, 1 промах), Маргарита Васильева (13-е место, 0 промахов), Валерия Васнецова (21-е место, 0 промахов) и Екатерина Юрлова-Перхт (48-е место, 2 промаха).

Ульяна Кайшева, промахнувшись дважды, стала 70-й и пропустит завтрашнюю гонку преследования, которая начнется в 16.45 по Москве. (Иван Торопцев)​