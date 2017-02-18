21:05 | БИАТЛОН

Анна Богалий: "У всей биатлонной семьи счастье!"

0
0
0
0
1

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий выразила надежду, что победа в мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене поможет команде успешно выступить в масс-старте.

 
Сегодня. Хохфильцен. Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ и Антон ШИПУЛИН.Дождались! Россия – чемпион мира!

- Эмоции зашкаливали, особенно на последнем этапе, – поделилась впечатлениями Богалий. – Мы держали кулачки, чтобы Антон показал себя настоящим бойцом. Ребята замечательно стреляли, и важно отметить, что сегодня гонка была действительно командная. Классический вариант: выигрывает тот квартет, который лучше стреляет. Я рада, что наши мужики собрались и одержали по-настоящему достойную победу. У всей нашей семьи счастье!

Шипулину победа в эстафете поможет психологически в личных соревнованиях?

– Мне бы очень хотелось, чтобы завтра те ребята, которые побегут, сделали это с горячим сердцем и холодной головой. Чтобы желали выиграть, но не теряли хладнокровие на рубеже.

Это очень важно. Когда на стрельбище приходит очень много спортсменов, в суете главное – не потерять самого себя. Максим Цветков и Антон Бабиков в этой сутолоке отлично себя проявили, не взяли ни одного дополнительного патрона. И это позволило нам удержать то необходимое преимущество, которое в итоге вылилось в пять секунд.

– Победа затмила собой неприятности и скандалы последних дней?

– Спортсмены все доказывают на лыжне и на стрельбище. Я рада, что сегодня прервалась безмедальная серия. Мы начали с медали этот чемпионат, и надеюсь, что еще не закончили его, что завтра будет еще медаль. (Андрей МУРНИК)

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бэн Джойс

"У всей нашей семьи счастье!"----------------Ну, а как же, конечно счастье. У эстафетчиков одно счастье - победа в эстафете. Кому, как не липовой эстафетной чемпионке Богалий это знать ))

22:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ