Анна Богалий: "У всей биатлонной семьи счастье!"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий выразила надежду, что победа в мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене поможет команде успешно выступить в масс-старте.

- Эмоции зашкаливали, особенно на последнем этапе, – поделилась впечатлениями Богалий. – Мы держали кулачки, чтобы Антон показал себя настоящим бойцом. Ребята замечательно стреляли, и важно отметить, что сегодня гонка была действительно командная. Классический вариант: выигрывает тот квартет, который лучше стреляет. Я рада, что наши мужики собрались и одержали по-настоящему достойную победу. У всей нашей семьи счастье!

– Шипулину победа в эстафете поможет психологически в личных соревнованиях?

– Мне бы очень хотелось, чтобы завтра те ребята, которые побегут, сделали это с горячим сердцем и холодной головой. Чтобы желали выиграть, но не теряли хладнокровие на рубеже.

Это очень важно. Когда на стрельбище приходит очень много спортсменов, в суете главное – не потерять самого себя. Максим Цветков и Антон Бабиков в этой сутолоке отлично себя проявили, не взяли ни одного дополнительного патрона. И это позволило нам удержать то необходимое преимущество, которое в итоге вылилось в пять секунд.

– Победа затмила собой неприятности и скандалы последних дней?

– Спортсмены все доказывают на лыжне и на стрельбище. Я рада, что сегодня прервалась безмедальная серия. Мы начали с медали этот чемпионат, и надеюсь, что еще не закончили его, что завтра будет еще медаль. (Андрей МУРНИК)