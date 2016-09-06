Анна Богалий-Титовец: "ВАДА и МОК не смогут отменить наш домашний ЧМ-2021"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий-Титовец уверена, что выбор Тюмени городом проведения ЧМ-2021 года вполне логичен и очевиден. По словам Богалий-Титовец, ВАДА и МОК не смогут помешать проведению турнира в России.

– Я прекрасно знакома с инфраструктурой в Тюмени, – приводят "Известия" слова Богалий-Титовец. – В этом городе прекрасные условия для проведения такого великолепного праздника спорта. Были небольшие опасения насчет возможности назначения нашей страны хозяйкой чемпионата, но теперь решение уже принято, и менять его никто не будет. ВАДА и МОК не смогут отменить наш домашний чемпионат.

Я никогда не забуду той бешеной поддержки российских болельщиков, когда мы выступали в Ханты-Мансийске. Они гонят тебя вперед, заставляют выкладываться на все 100 процентов. Это великолепные эмоции, которые остаются в памяти на всю жизнь. Главное – не перестараться и не переусердствовать от излишнего желания порадовать тех, за кого болеешь.