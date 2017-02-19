Анна Богалий: "Сказалась психологическая неготовность наших спортсменок"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги женской гонки чемпионата мира в Хохфильцене. В составе российской команды лучший результат показала Ирина Старых - 15-е место (1.37,0 и два штрафных круга) и Татьяна Акимова - 23-е место (2.43,4 и пять штрафных кругов).

– Лидеры в женском масс-стране стреляли чисто, без штрафов, – сказала Богалий. – Если мы хотим претендовать на медаль на Олимпийских играх, то нужно подойти серьезно ко времени работы на рубеже и качеству стрельбы. Скорее всего, сказалась психологическая неготовность, усталость спортсменок. Например, Старых провела отлично чемпионат Европы. Возможно, пик ее формы был именно там. Ирина хорошо провела гонку преследования и эстафету. В остальных стартах, ей, прежде всего не удался стрелковый компонент. (Любовь КОНЯЕВА)