Анна Богалий – о составе сборной России: "Шипулин? Зачем нужен негативный опыт?"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира. Главным событием стало непопадание в основу лидера мужской команды последних лет Антона Шипулина. Биатлонист будет готовиться к этапам Кубка IBU и "Ижевской винтовке". 31-летний спортсмен в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды.

– Можно назвать такой отбор справедливым?

– Наверное, можно. У кого была шенгенская виза и средства, чтобы прибыть в Финляндию, те доехали. Это единственный момент, который смущает. У нас в России тоже есть снег в некоторых местах. С другой стороны, тренер знает состав, который готовился и тех ребят, которые после сезона имели неплохие шансы попасть в команду. Посмотрим, насколько оправдан их выбор. Мне бы хотелось, конечно верить, что собрались самые сильные. Очень рада за Дмитрия Малышко, что он смог пройти два старта с чистой стрельбой. Это показатель определенного уровня и стабильности. Также рада за Екатерину Юрлову-Перхт, у которой получилось выиграть первую гонку тоже с чистой стрельбой. Это радостные для меня вести.

– Что делать чемпионам мира – Цветкову и Бабикову, которые не отобрались?

– Готовиться ребятам надо, отбираться дальше. Они все лето этому посвятили, но на данный момент есть биатлонисты, которые сильнее. Почему должны быть преференции? Тем более они чемпионы мира не этого сезона. Уже два сезона прошло. В биатлоне если ты не показываешь определенный уровень, то все очень быстро меняется. За былые заслуги неправильно брать в команду. Нужно свою силу постоянно доказывать, тогда будет внутренняя конкуренция и будет рост результата. Иначе мы никогда не достигнем прогресса в команде.

– Шипулин принял верное решение?

– После стольких лет упорных тренировок пропуск нескольких месяцев приведет к тому, что он будет уступать в начале сезона, но у него грамотные подводки, он вполне способен в марте месяце быть в лучшей форме. Не надо ему торопиться. Особенно с Кубком мира. Зачем нужен негативный опыт? Надо набраться сил, в стрелковой подготовке подтянуть компонент, который хромает, для того чтобы снова вернуться сильнейшим биатлонистом.

Кубок мира-2018/19 стартует этапом в словенской Поклюке, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря. (Арман Мкртчян)