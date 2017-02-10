Анна Богалий: "Контактные гонки на четыре рубежа больше подходят России в плане медалей"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий заявила, что российским спортсменкам лучше даются гонки с четырьмя рубежами. В пятницу в Хохфильцене состоится женский спринт, а в составе российской сборной выступят Светлана Слепцова, Ирина Старых, Татьяна Акимова и Ирина Услугина. Последняя заменила в составе Екатерину Глазырину.

– Девчонки сегодня должны собраться, – цитирует "Р-Спорт" Богалий. – Стрелять они умеют. Не знаю, насколько они готовы в плане прохождения трассы, хочу пожелать удачи именно на рубеже. Думаю, борьба будет от начала и до конца – от первой до последней секунды. Контактные гонки на четыре рубежа нам более подходят сейчас в свете медальных перспектив. Там нужны стойкость и собранность. Спринт – очень быстрая гонка, часто они получаются сложнее, чем гонки с четырьмя рубежами. Посмотрим, как все сложится сегодня.

Каждый спортсмен приносит очки в Кубок наций, где идет зачет по трем лучшим. По итогам сезона нам могут добавить еще одного человека, что нам необходимо. Поэтому важна каждая биатлонистка, каждая секунда.