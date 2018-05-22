Анна Богалий: "Хованцеву и Польховскому нужно дать время"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала возвращение в тренерский штаб сборной России Анатолия Хованцева и Валерия Польховского. В понедельник, 21 мая, стало известно, что Хованцев возглавит сборную, а Польховский встанет у руля женской команды.

– Я настроена позитивно, с обоими наставниками работала, думаю, что при правильном распределении сил, настроя, энергии все возможно в нашем биатлоне, - сказала Богалий. - Будем смотреть за развитием событий, желаю новому тренерскую штабу достичь высоких результатов, наладить контакт со спортсменами.

– Они способны давать результаты лучше, чем те, что были в последнее время?

– С этим вопросом лучше к Владимиру Петровичу (Драчеву, новому президенту СБР. – Прим "СЭ") и правлению СБР. Если им доверили – наверное способны. И у Хованцева, и у Польховского были серьезные успехи в карьере. Думаю, сейчас нужно довериться этим специалистам. Учитывая, что сейчас произошли изменения в нашем биатлоне, мы, наверное, должны немного подождать, может быть, год-два. Надо посмотреть, как пройдет новый олимпийский цикл и на основании этого делать выводы. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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Вернуть былое. Хованцев и Польховский – снова в нашей сборной