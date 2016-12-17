Анна Богалий: "Главное, чтобы завтра Акимова чисто отстрелялась"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий порадовалась успеху Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. По ее словам, в следующей гонке россиянке необходимо чисто отстреляться.

– Александр Тихонов недавно отметил, что в сборной России нет "новых Пылевой, Резцовой или Богалий". Может, Татьяна Акимова – новая Анна Богалий?

– Не хотела бы ее с кем-то сравнивать. Пусть Таня создает свою собственную историю. Здорово, что началась она с такой победы. Главное, что хочется пожелать – стойкости. И все будет хорошо!

– В победный дубль Татьяны верите?

– Не буду измерять ее работу медалями. Главное, чтобы завтра она чисто отстрелялась.

​Полностью интервью Богалий - в ближайшее время в "СЭ"