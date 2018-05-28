Анна Богалий: "Если к Польховскому были вопросы по допингу, можно было сразу это обсудить"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала отсутствие Валерия Польховского​ в тренерском штабе сборной России. Место Польховского, которого президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев изначально назвал старшим тренером женской сборной, в итоге занял Виталий Норицын.

– Я не считаю для себя правильным комментировать информацию о назначениях тренеров, – сказала Богалий. – Есть президент СБР, есть правление, то есть люди, которые напрямую за это отвечают. Единственное, лично мне кажется, что прежде чем о чем-то говорить публично, лучше быть уверенным в этом решении. А то потом получается некрасиво. Если к Валерию Николаевичу были какие-то вопросы по поводу прошлого, по допингу, можно было сразу это обсудить. Хочется, чтобы в новом СБР каждый занимался своим делом и следовал единой линии. (Наталья МАРЬЯНЧИК)