Анна Богалий: "Чехи идут напролом для того, чтобы задавить нас"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала новость о бойкоте сборной Чехии этапа Кубка мира в Тюмени из-за допинговых обвинений в адрес России.

– Бойкот еще никогда не приносил ничего хорошего для любого вида спорта, – сказала Богалий. – Конечно, это не способно вызвать ни положительной реакции со стороны зрителей, ни со стороны других стран. Не поднимется ли волна бойкотов в мире? Сейчас все идут напролом для того, чтобы задавить нас. Я недавно была в Чехии и среди болельщиков царит совершенно иная атмосфера – дружественная, теплая. Есть правила, по которым уже было определено, что этап Кубка мира и чемпионат мира в 2021 пройдет в России. Мне сложно предположить, какое решение будет озвучено завтра. Но мне не хотелось бы, чтобы какие-то санкции были применены к нашей стране. (Любовь КОНЯЕВА)