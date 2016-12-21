Анна Богалий: "Чехи идут напролом для того, чтобы задавить нас"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала новость о бойкоте сборной Чехии этапа Кубка мира в Тюмени из-за допинговых обвинений в адрес России.
– Бойкот еще никогда не приносил ничего хорошего для любого вида спорта, – сказала Богалий. – Конечно, это не способно вызвать ни положительной реакции со стороны зрителей, ни со стороны других стран. Не поднимется ли волна бойкотов в мире? Сейчас все идут напролом для того, чтобы задавить нас. Я недавно была в Чехии и среди болельщиков царит совершенно иная атмосфера – дружественная, теплая. Есть правила, по которым уже было определено, что этап Кубка мира и чемпионат мира в 2021 пройдет в России. Мне сложно предположить, какое решение будет озвучено завтра. Но мне не хотелось бы, чтобы какие-то санкции были применены к нашей стране. (Любовь КОНЯЕВА)
oleg911
тока забыл про этот титовец с окружностью в 2 метра, как опять выкатилась
12:34
defender_8
Спорт - это зрелище и мы хорошие зрители. Но когда спортсмены открывают рот, становится как-то неловко. Коукалова уже несколько лет, как "задавила" наших на лыжне. За последние несколько месяцев наши спортсмены, действующие и бывшие продемонстрировали свою толерантность к допингу. Ни один из них не осудил это паскудное явление. Так что, Богали-Титовец, вам лучше бы молча наблюдать.
09:21
Flo
Это та которая была - Титовец? Ну честно говоря - чья бы коровка мычала... А что до бойкотов - тут все просто, это одно из средств давления, в общем случае - обоюдоострое, в нашем случае к сожалению - одностороннее и без ответное.
05:52
PitersS
Наши лазают по карманам соперников и ждут при этом уважения к себе..
23:30 21 декабря
Czechplayer
Соглашусь со словами Анны. Из всех мнений ее наиболее точное, на мой взгляд. Я бы добавил: идут напролом, так же, как СБР шел напролом летом на конгрессе IBU в Кишиневе. В этой ситуации не надо обижаться на кого-то, или кидаться оскорблениями. Скорее задуматься, почему такое происходит. На политику списывать все наивно.
21:18 21 декабря