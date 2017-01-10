Анфиса Резцова: "Женской сборной России не хватает стабильности"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не уверена, что стоит кардинально менять состав женской команды. По ее словам, уровень выступления россиянок на Кубке мира весьма невысок.

– У наших ребят далеко не все потеряно, – цитируют "Известия" Резцову. – До чемпионата мира есть время все наверстать. Видно, что в коллективе царит неплохая атмосфера. А вот у женской сборной все не очень здорово – не хватает стабильности. Дай бог, выйдем на лучшие результаты к чемпионату мира. Но будет очень сложно.

Наши спортсмены очень хорошо показали себя на этом этапе IBU. Уровень женской сборной там совсем другой, чем на Кубке мира, – как физически, так и по моральному состоянию. Не знаю, стоит ли сейчас бросаться менять состав. Все-таки нужно все делать взвешенно. Я уже заявляла, что отбор должен проходить согласно спортивному принципу, и по-прежнему придерживаюсь этого мнения.