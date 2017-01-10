15:08 | БИАТЛОН

Анфиса Резцова: "Женской сборной России не хватает стабильности"

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова не уверена, что стоит кардинально менять состав женской команды. По ее словам, уровень выступления россиянок на Кубке мира весьма невысок.

– У наших ребят далеко не все потеряно, – цитируют "Известия" Резцову. – До чемпионата мира есть время все наверстать. Видно, что в коллективе царит неплохая атмосфера. А вот у женской сборной все не очень здорово – не хватает стабильности. Дай бог, выйдем на лучшие результаты к чемпионату мира. Но будет очень сложно.

Наши спортсмены очень хорошо показали себя на этом этапе IBU. Уровень женской сборной там совсем другой, чем на Кубке мира, – как физически, так и по моральному состоянию. Не знаю, стоит ли сейчас бросаться менять состав. Все-таки нужно все делать взвешенно. Я уже заявляла, что отбор должен проходить согласно спортивному принципу, и по-прежнему придерживаюсь этого мнения.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/656202

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Анфиса! Ваша стабильность проявилась в предыдущие года - стабильно Слепцова,стабильно Шумилова,стабильно Доча.Дайте другим пострелять!!!

16:02

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