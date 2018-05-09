Анфиса Резцова: "Я верю в Гросса, в России ему не дали работать"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" назначение Рикко Гросса главным тренером сборной Австрии по биатлону.



- В Австрии нет сильных спортсменов, Рико будет очень сложно что-то выиграть, но я в него верю, - сказала Резцова. - У него там будет один-два приличных биатлониста, но звезд там нет. Тренер он хороший, во всяком случае стрельбу поставить может. В России ему не дали работать. У него была своя программа, но руководство постоянно вмешивалось и говорило: "Это не надо, то не надо, а вот это сделай". В том, что он качественный специалист, я не сомневаюсь. (Михаил ПОТАПОВ)

Гросс после отъезда из России стал главным тренером сборной Австрии



