Анфиса Резцова: "Всегда готова помочь сборной, но меня не зовут"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала прошедший чемпионат мира в Хохфильцене неудачным для сборной России. Резцова высказала мнение, что старшему тренеру женской сборной России Виталию Норицыну не хватает опыта.

– Я считаю прошедший чемпионат мира неудачным, потому что бронза в смешанной эстафете и золото в мужской – это маловато, – цитирует Lenta.ru Резцову. – Если мужчины на турнире сделали хоть что-то, то женщины – вообще ничего.

– С чем вы связываете эту неудачу?

– Команде нужен психолог и хороший тренер. При всем уважении к Виталию Норицыну, ему не хватает опыта, он – сырой. Рикко Гросс – великий спортсмен и хороший тренер, но ему не дают работать. Если бы его оставили в покое, у нас были бы другие результаты.

– Почему женщины снова без наград?

– Это недоработка команды в целом, нарушена система подготовки. Кто показал результат у мужчин? Только Шипулин, который готовился отдельно. Я всегда говорю, что готова помочь сборной. Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в команду.

– Что именно надо менять, на ваш взгляд?

– Нужно подключать молодежь. Если ее не брать на турниры, то она уедет в другие страны. Молодежь следует обкатывать и пробовать постоянно, тогда у нас будет шанс на Олимпийских играх-2018 в Корее. Также необходимо вернуть опальных тренеров, таких как Анатолий Хованцев, Владимир Аликин и Валерий Польховский. Они действительно сейчас могут помочь.

– Как вам поведение Мартена Фуркада в первый день соревнований и в целом?

– Фуркад – уникум, природа одарила его талантом, какого нет у других, но это не дает ему права неуважительно высказываться о других спортсменах. Логинов отбыл свое наказание и имеет такое же право выступать на турнирах, как и все остальные. Я не поддерживаю поведение Фуркада, это оскорбление как Логинова, так и всей России.

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