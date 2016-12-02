Анфиса Резцова: "Видно уже сейчас, что у сборной России проблем, очевидно, много"

Легендарная биатлонистка Анфиса Резцова в интервью "СЭ" заявила, что у сборной России много проблем, что видно уже сейчас. Также она выразила недоумение тем, как у Светланы Слепцовой могли замерзнуть руки во время одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Об этом спортсменка сообщила после гонки.

– Вы знакомы с внутренней кухней сборной. У вас есть понимание, как в дальнейшем будут варьироваться составы на Кубок мира и Кубок IBU?

– Я сама ничего не понимаю. Общаюсь с некоторыми спортсменами – они тоже ничего не знают. Это, конечно, не добавляет им уверенности. Причем, что касается женской команды, то я слышала от очевидцев контрольных гонок, что все спортсменки выглядят одинаково нехорошо. И что делать? Взяли по тренерскому совету Светлану Слепцову. А дальше что?

– Она была быстрее всех в команде в индивидуалке.

– А если завтра быстрее пробежит Шумилова? Тут нет никаких гарантий. И какое место она заняла в той гонке? При этом я вообще не понимаю, когда член сборной России говорит, что у него замерзли руки при стрельбе. При двух градусах ниже нуля! Человек в Хантах тренируется в 20-градусный мороз, а здесь замерзли. Разве так можно? Если честно, мне даже комментировать выступление нашей нынешней сборной не очень приятно. Обидеть никого не хочется, но за сам биатлон – обидно. Конечно, весь сезон еще впереди. Но проблем у нас, очевидно, много. Это видно уже сейчас.

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