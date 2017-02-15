Анфиса Резцова: "В сборной России остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова перед индивидуальной гонкой на чемпионате мира в Хохфильцене отметил проблемы в женской сборной России. Резцова подчеркнула, что не ждет медалей от россиянок по итогам предстоящей гонки.

– На гонки некого ставить, некем заменить, – цитирует Lenta.ru Резцовау. – На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход.

Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IBU. Я не жду медалей от женской сборной России в грядущей индивидуальной гонке.