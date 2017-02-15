Анфиса Резцова: "В сборной России остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова перед индивидуальной гонкой на чемпионате мира в Хохфильцене отметил проблемы в женской сборной России. Резцова подчеркнула, что не ждет медалей от россиянок по итогам предстоящей гонки.
– На гонки некого ставить, некем заменить, – цитирует Lenta.ru Резцовау. – На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход.
Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IBU. Я не жду медалей от женской сборной России в грядущей индивидуальной гонке.
Rostovchanin
Ничего себе заявление!
19:21
Don Miguel
Ура! СЭ опять откопал Анфису и позвал комментировать. Все плохо, потому, что куда-то отправили Виролайнен! Обзывать спортсменов развалюхами и калеками? МЕРЗКО! Сама ведь знает, какой это адский труд. Похоже, что корреспондент заранее все написал, а она, по старости, не глядя подписала. Иначе приходится думать, что у нее с мозгами полная хрень.
19:10
footbol2018
Твоя дочь далеко от них не ушла !!!!
19:07
defender_8
Рад за Слепцову - она добежала и не замёрзла. Завтра тренеры проведут с ней индивидуальную беседу и Слепцова побежит эстафету. Резцова в своём репертуаре. Неужели Виролайнен сильнее Слепцовой?
18:37
ALEKS49
Глупее Анфисы никого нет. Каково сейчас родителям наших девушек? Как бы сама отрегировала, если бы ее дочь полуинвалидкой назвали.
18:35
Уралмашевец
Как бы она не продвигала свою дочь - в целом она права. Что случилось со Старых? Кто тянет Слепцову? Почему раз за разом валятся Акимова и Подчуфарова? Почему не взяли Услугину на другие гонки и Миронову вообще? Нет ответов...
18:29