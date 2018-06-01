Анфиса Резцова: "Удивило отсутствие Томшина, а Малиновского можно еще годик в резерве подержать"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19. У женщин, в частности, отсутствует ушедшая в декрет Татьяна Акимова, у мужчин молодых Игоря Малиновского и Василия Томшина.

- Акимовой нет в составе, но это ее решение, - сказала Резцова. – По результатам могли, наверное, взять, но с другой стороны - как она с Олимпиады приехала, так и была на всех обижена. Она и в команде вела себя как королева, хотя еще ничего из себя не представляет. Ее обида никому неинтересна. В резерв нужно брать молодых и перспективных.

- Почему молодой и талантливый Малиновский оказался лишь в резерве?

- Он еще молодой, еще годик можно в резерве подержать. Основа и резерв – разные вещи, нагрузки разные. В прошлом году Кайшева с Резцовой были также в резерве и выросли в отношении себя. Игорь тоже ничего не потеряет от этого. Другое дело – удивило отсутствие в резерве Василия Томшина. Это неплохой биатлонист, вместе с Малиновским выступал, хотя Игорь пораньше в юниоры вышел. Порадовало, что Кайшева, Васнецова, Миронова – молодые девчонки – попали в состав. Хотя Сливко я бы не взяла, честно говоря. Это такой якорь. Но раз решили... Дело в том, что президент СБР набрал непонятно каких тренеров. Зачем-то вернули Гурьева – он неплохо ставит стрельбу девчонкам, может, и поможет им. Почему с подачи Тихонова убрали Польховского? Тоже не понимаю. Польховский – человек советской закалки, набрал бы хороший состав, хуже бы не было. Но с подачи нашего великого Тихонова все меняется в корне. А в целом составы неплохие, но важно, чтобы атмосфера была в команде хорошая. (Игорь НОВИКОВ)

С полным составом команды вы можете ознакомиться здесь.