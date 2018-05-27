Анфиса Резцова: "Про отстранение Польховского, думаю, Тихонов Драчеву нашептал"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала исключение Валерия Польховского из тренерского штаба сборной России и назначение Виталия Норицына. Эту информацию вчера озвучил президент Союза биатлонистов Владимир Драчев.

- Хотела сегодня с Польховским пообщатся, звонила, он не ответил. Думаю, это Тихонов (Александр Тихонов – четырехкратный олимпийский чемпион. – Прим. "СЭ") в уши дует Драчеву, - отметила Резцова. - Он бы помолчал насчет допинга, утомил всех уже. Он сам без допинга не сделал ни одного спортсмена. Думаю, тут идет такая политика Тихново-Драчевская. На мой взгляд, это неправильно. Ничего хорошего в нынешнем составе тренерского штаба нет. Норцын? Кому-то он нравится, кому-то он старший товарищ, но по большому счету никого, кроме Акимовой, он не сделал. Его выдвижение мне не очень понятно. (Михаил ПОТАПОВ)