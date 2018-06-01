Анфиса Резцова: "После Олимпиады Шипулин окунулся в политику, поэтому выше он уже не прыгнет"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" составы мужской и женской сборной России для подготовки к сезону-2018/19. В состав мужской сборной вошел лучший биатлонист страны последних лет Антон Шипулин. Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру.

- Не удивило попадание Антона Шипулина в команду?

- Не знаю, что он там хочет доказать, - отметила Резцова. – Не хочу Антона обидеть, пусть он на меня и обижен, но у него не получится уже прыгнуть выше. Он добивался результатов и ставил рекорды, но после Олимпиады он ушел немного в другую сторону – окунулся в политику. Считаю, что это неправильно. Но если есть у Антона желание выступать, то – пожалуйста. По результатам он действительно сильнейший на сегодняшний день. (Игорь НОВИКОВ)

Состав сборной России по биатлону на сезон-2018/19