Анфиса Резцова - о победе Драчева: "Это была нечестная конференция СБР"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" победу Владимира Драчева на выборах президента СБР. Глава организации был избран в третьем туре, набарав 40 из 56 голосов.

- Я должна была присутствовать, но меня там не было, - отметила Резцова. - Так что не знаю, почему только к третьему туру все решилось. Естественно, деньги играли свою роль... Я уже говорила, что кто бы ни победил - Майгуров или Драчев - мало что изменится в биатлоне. Могу сказать, что это была нечестная конференция. (Игорь НОВИКОВ)