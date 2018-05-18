17:19 | Биатлон

Анфиса Резцова - о победе Драчева: "Это была нечестная конференция СБР"

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" победу Владимира Драчева на выборах президента СБР. Глава организации был избран в третьем туре, набарав 40 из 56 голосов. 

- Я должна была присутствовать, но меня там не было, - отметила Резцова. - Так что не знаю, почему только к третьему туру все решилось. Естественно, деньги играли свою роль... Я уже говорила, что кто бы ни победил - Майгуров или Драчев - мало что изменится в биатлоне. Могу сказать, что это была нечестная конференция. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kolchak

Видать дочуру от сборной отцепят...

18:13

Трубадур

всё нечестно, кроме резцовой

18:03

МГБ-2

Дуууурааа!Молчи уж лучше в тряпочку,карга старая!

17:59

dv2205

задрала уже всех трепотней

17:55

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