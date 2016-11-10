Анфиса Резцова: "Нужна единая сборная, без распределения на группы"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью "Известиям" выразила мнение, что необходимо вернуться к старой системе отбора биатлонистов в сборную России.

Женская сборная России по биатлону провалила сезон-2015/16, заняв лишь шестое место в общем зачете Кубка наций и потеряв максимальную квоту спортсменок (шестеро на любую личную гонку). Команда не смогла перестроиться после ухода лидеров – Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной. Таким образом, в личных гонках сезона-2016/17 от России будет участвовать не более пяти биатлонисток.

По словам нового старшего тренера команды Валерия Медведцева, на пять вакантных позиций сегодня претендуют 16 биатлонисток. Окончательный состав будет объявлен в середине ноября, менее чем за две недели до первого этапа Кубка мира. Своим мнением о формировании состава сборной с "Известиями" поделилась трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова.

– Надо вернуться к прежней системе отбора биатлонистов по спортивному принципу, – отметила Резцова. – Нужны контрольные старты, по итогам которых в основной состав попадает пять спортсменов. Кто не вошел в первую пятерку, тот должен начать сезон в Кубке IBU. Затем в зависимости от результатов нужно проводить определенную ротацию. Это честно и справедливо. Иначе сборная формируется за заслуги прошлого сезона и "красивые глаза". Биатлонисты занимаются в разных группах, и каждый тренер пытается протащить в состав свою спортсменку. Возникают интриги, тренеры не доверяют друг другу и вместо совместной продуктивной работы вставляют палки в колеса. Должна быть единая сборная, без распределения на группы.

В Кубке мира должны участвовать сильнейшие на данный момент – вне зависимости от того, в группе у какого тренера ты занимаешься. К сожалению, я не вижу среди наших девочек громких имен, которые должны автоматически получить места в основной команде. Надеюсь, что Валерий Медведцев будет руководствоваться именно таким принципом, тем более об этом неоднократно говорил президент СБР Александр Кравцов.