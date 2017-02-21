Анфиса Резцова: "Не стану возлагать надежды на Юрлову"

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не станет возлагать надежды на чемпионку мира Екатерину Юрлову. Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что Юрлова готовится к выступлению на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Спортсменка пропустила первую половину сезона в связи с рождением ребенка, однако намеревалась вернуться на старт уже в этом сезоне.

"Не хочу обижать Катю, но я не вижу в ней большого потенциала. Она молодец, чемпионка мира, но возлагать на нее надежды не стану", – цитирует RT Резцову.

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