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Анфиса Резцова: "Не стану возлагать надежды на Юрлову"

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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что не станет возлагать надежды на чемпионку мира Екатерину Юрлову. Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что Юрлова готовится к выступлению на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Спортсменка пропустила первую половину сезона в связи с рождением ребенка, однако намеревалась вернуться на старт уже в этом сезоне.

"Не хочу обижать Катю, но я не вижу в ней большого потенциала. Она молодец, чемпионка мира, но возлагать на нее надежды не стану", – цитирует RT Резцову.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/361103-rezcova-yurlova-nadezhda

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