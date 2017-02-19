14:35 | БИАТЛОН

Анфиса Резцова: "Наши ребята молодцы, что утерли нос Фуркаду"

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала победу мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене ответом на нападки Мартена Фуркада. Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км.

 
Сегодня. Хохфильцен. Алексей ВОЛКОВ, Максим ЦВЕТКОВ, Антон БАБИКОВ и Антон ШИПУЛИН.Дождались! Россия – чемпион мира!

– Как правильно сказала Ольга Зайцева, это не Фуркад, а Фуркадишка! – цитирует "Спорт FM" Резцову. – И наши ребята молодцы, что утерли ему нос в эстафете!

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/833260137032867840

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Айртон

Бедный Мартен.)) Ноунеймы, оказывается, ему нос утёрли.)) Бгг.)) А вообще не удивлюсь, если русские хорошенечко скинулись на одну медальку и заплатили Мартену.))

14:51

рупор Кремля

Не нужно хамства, Анфиска! Француз - великий спортсмен и нашим до него, как до вершины Гималаев. А проиграл, потому, что это спорт и выигрывать всегда нельзя. Радуйся за наших, но соперников УВАЖАЙ!!! Парни- ВЫ лучшие!!!

14:42

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