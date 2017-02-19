Анфиса Резцова: "Наши ребята молодцы, что утерли нос Фуркаду"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала победу мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене ответом на нападки Мартена Фуркада. Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км.
– Как правильно сказала Ольга Зайцева, это не Фуркад, а Фуркадишка! – цитирует "Спорт FM" Резцову. – И наши ребята молодцы, что утерли ему нос в эстафете!
Айртон
Бедный Мартен.)) Ноунеймы, оказывается, ему нос утёрли.)) Бгг.)) А вообще не удивлюсь, если русские хорошенечко скинулись на одну медальку и заплатили Мартену.))
14:51
рупор Кремля
Не нужно хамства, Анфиска! Француз - великий спортсмен и нашим до него, как до вершины Гималаев. А проиграл, потому, что это спорт и выигрывать всегда нельзя. Радуйся за наших, но соперников УВАЖАЙ!!! Парни- ВЫ лучшие!!!
14:42