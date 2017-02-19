Анфиса Резцова: "Наши ребята молодцы, что утерли нос Фуркаду"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала победу мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене ответом на нападки Мартена Фуркада. Вчера команда в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4х7,5 км.

– Как правильно сказала Ольга Зайцева, это не Фуркад, а Фуркадишка! – цитирует "Спорт FM" Резцову. – И наши ребята молодцы, что утерли ему нос в эстафете!