Анфиса Резцова: "На фоне провала остальных итоговые результаты россиянок получились неплохими"

Легендарная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова отметила в интервью "СЭ", что в целом выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира можно считать неплохим. Лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина, которая финишировала шестой.

– Если говорить о женской индивидуальной гонке, то наши спортсменки в целом выступили нормально, – констатировала трехкратная олимпийская чемпионка. – Но надо понимать, что это получилось во многом из-за того, что все остальные провалились. На фоне этого итоговые результаты получились неплохими. Хотя колоссальный проигрыш по скорости сильно бьет по глазам. Когда Катю Шумилову показывали на последнем круге – ее так жалко было. Еле догребла. Проигрывать по четыре минуты ногами – это ни в какие ворота не лезет. Это ведь сбор-на-я! Не второй состав.

Но она победила на контрольной гонке. То есть лидер команды. Но тогда чего нам вообще ждать? Получается, нужно постоянно стрелять на ноль, и даже при этом нам будет сложно на что-то претендовать. Посмотрим, только начало сезона. В среду вообще все провалились. Хороши были только Лаура Дальмайер да Дарья Юркевич из Белоруссии. При таком ветре дать четыре нуля – это показатель.

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