Анфиса Резцова: "Логинов упал, Латыпову лыжи не поднесли… Всегда у нас что-то мешает"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" итоги первой гонки сезона-2018/19 среди мужчин.

В индивидуальной гонке в словенской Поклюке победу одержал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад. Лучшим из Россиян стал Дмитрий Малышко, который с одним промахом на стрельбе финишировал 12-м.

- Ничего нового по сравнению с прошлым сезоном не произошло, - начала Резцова. – Как мы проигрывали ходом, так и проигрываем.

- Логинов мог побороться за место в топ-10, если бы не упал перед заключительной стрельбой.

- У нас в биатлоне всегда если бы да кабы. Или погода мешает, или что-то еще… Но почему-то Фуркаду ничего не помешало сегодня. Даже с не лучшим ходом! Он понимал, что в последней группе ход ухудшается, трасса ухудшается, а значит его спасти может только стрельба. И Фуркад справился с этим. У нас Логинов упал, Латыпову лыжи не поднесли… Всегда у нас что-то мешает.

- Малышко с одним промахом мог зацепиться за топ-10?

- Он молодец, потому что у него не было такого напряжения. Обычно все ставки на лидеров, а на Диму так не набрасывались, что он должен и обязан результат дать. Надеюсь, что и в дальнейшем он разгонится. Нам нужно ноль промахов железно, так как с одним мы уже никак… Никакой катастрофической ямы пока нет, надеемся на лучшее. (Игорь Новиков)

Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, Малышко - 12-й