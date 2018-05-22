Анфиса Резцова: "Если Хованцеву и Польховскому не будут мешать, они вернут нас на лидирующие позиции в биатлоне"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что назначение Анатолия Хованцева и Валерия Польховского в сборную России помогут команде. Хованцев будет отвечать за мужскую сборную, Польховский - за женскую.
- Я еще до решения Драчева озвучивала, что нужно вернуть Хованцева и Польховского, - приводит НСН слова Резцовой. - Поэтому я обеими руками за, по крайней мере, это те люди, которые немало сделали для биатлона. Хованцев вместе с Польховцевым работал и на юниорах, и с мужиками, по крайней мере, результаты были неплохие. Я думаю, что, если им не будет мешать, то они наши лидирующие позиции в биатлоне вернут.
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http://nsn.fm/sport/naznacheniya-i-skandaly-v-sbr-rezcova-ocenila-vozvrashhenie-polkhovceva-i-khovanceva.html