Анфиса Резцова: "Что-то наподобие поступка Тулаева нас ждет впереди в любом случае"

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала скандальное видео в соцсетях бывшего тренера по стрельбе резервной сборной России Владислава Тулаева.

– То, что Владислав Тулаев пижон из пижонов и у него не все дома, не все в порядке – это видно, по тому, что он высказывает, – сказала Резцова. - Человек, который не достиг в биатлоне вообще ничего и ведет себя таким образом, по моему мнению, действительно неадекватный. То, что его уволили с тренерской деятельности – это впоследствии должно было случиться, но я вообще нахожусь в догадках, как он попал в тренерский штаб. Драчев, как президент союза биатлонистов России, как-то несерьезно к этому вопросу подходит. И команда набрана не по рейтингу, и тренерский штаб находится под вопросом: у меня многие тренеры вызывают вопросы: "Кто?", "Откуда?". Да и в правлении Союза биатлонистов России люди, которые я не знаю за какие достижения попали в руководящую структуру. Они призваны руководить спортсменами, а у самих ни одного воспитанника нет. Поэтому что там вообще в команде творится – вызывает одни только вопросы. И, я думаю: то ли еще будет дальше? И мы, конечно, не ждем еще одного Тулаева, но так как все не на своих местах, нечетко, то еще что-то подобное будет в любом случае. (Петр ГРИГОРЕНКО)