Анфиса Резцова: "Атмосфера в сборной России никудышная"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подчеркнула, что для нее неудачный результат женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене был ожидаем. По словам Резцовой, до Олимпийских игр-2018 ничего не изменится.

– Другого результата и не ожидали, – приводит "Р-Спорт" слова Резцовой. – Практически все места угадали – результат ожидаемый. Надо начать с того, что атмосфера в команде никудышная, спортсмены в разобранном состоянии подошли к чемпионату мира, и самое интересное, что тренеры говорят, что все в нормальном состоянии, все нормально готовились и нормально выступаем. Нам это все непонятно.

Как я полагаю, еще одна из причин – должна быть полноценная, единая сборная, которую тренируют два тренера, и главный тренер ни в коем случае не лезет в подготовку команд. Когда всем руководит главный тренер, когда только он решает, кого ставить – это уже до смешного, так быть не должно. Меньше разговоров – больше дела.

Стыдно за такое. Но вот такая атмосфера, когда нет взаимной работы тренера со спортсменом, когда все так, то и результат такой. Надо подключать молодежь, надо обязательно. Надеяться уже не на что. До Олимпиады ничего не поменяется, поверьте мне, и придем к такому же знаменателю.

Анфиса Резцова: "В сборной России остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи" //