Анфиса Резцова: "Акимова выступила на чемпионате мира хуже некуда"

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала выступление Татьяны Акимовой на чемпионате мира в Хохфильцене.

На турнире в Австрии 26-летняя россиянка выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафете. В личных гонках Акимова не поднималась выше 16-го места (в спринте): 18-е место в гонке преследования, 51-е место в индивидуальной гонке и 23-е в масс-старте. В эстафете женская сборная России стала 10-й.

- Если Акимова так считает, что еще можно добавить, я ничего против не имею, - приводит RT слова Резцовой. - Не знаю, правда, что она подразумевает под "неплохим выступлением". В моем понимании под это определение попадает только микст, и только. В женской эстафете Акимова ничего не смогла сделать, в индивидуальной гонке и масс-старте совершила по пять промахов. Это неплохое выступление? Мне кажется, это хуже некуда.