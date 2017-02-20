22:29 | БИАТЛОН

Анфиса Резцова: "Акимова выступила на чемпионате мира хуже некуда"

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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала выступление Татьяны Акимовой на чемпионате мира в Хохфильцене.

 
Пятница. Хохфильцен. Татьяна АКИМОВА (слева) на огневом рубеже во время женской эстафеты.Татьяна Акимова: "Стойка" - мое слабое место"

На турнире в Австрии 26-летняя россиянка выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафете. В личных гонках Акимова не поднималась выше 16-го места (в спринте): 18-е место в гонке преследования, 51-е место в индивидуальной гонке и 23-е в масс-старте. В эстафете женская сборная России стала 10-й.

- Если Акимова так считает, что еще можно добавить, я ничего против не имею, - приводит RT слова Резцовой. - Не знаю, правда, что она подразумевает под "неплохим выступлением". В моем понимании под это определение попадает только микст, и только. В женской эстафете Акимова ничего не смогла сделать, в индивидуальной гонке и масс-старте совершила по пять промахов. Это неплохое выступление? Мне кажется, это хуже некуда.

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https://russian.rt.com/sport/news/361087-rezcova-akimova-vystupila-huzhe-nekuda

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spyhanter

Даёшь Виролайнен в сборную- она только по три промаха допускает.Это гораздо лучше Акимовой!

22:41

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