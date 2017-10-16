Андрей Прокунин: "Лапшин "сломался", просто играя с любителями во дворе"

Тренер сборной Кореи Андрей Прокунин отметил, что его команда довольна условиями в Тюмени, где проводит сбор на снегу. Он также подчеркнул, что Тимофей Лапшин восстановился после травмы.

– Летом мы выполнили большой объем работы, – цитирует "Тюменская арена" Прокунина. – Сейчас встали на лыжи, это добавит ребятам эмоций.

– Какие задачи на сбор?

– Первые дни просто будем вспоминать лыжный ход, работу с оружием на снегу. Нужно заложить фундамент для последующей скоростной работы.

– В Корее уже все живет Олимпиадой?

– Внешне там все спокойно. Хот я думаю, что ответственность на тренерах и спортсменах – колоссальная. Все хотят показать на домашних Играх достойный результат.

– Тимофей Лапшин весной порвал связки и очень много пропустил. Что стряслось?

– Его позвал на просмотр московский "Спартак". И там, на тренировке Тимофей получил травму. Если серьезно, то ситуация обидная. Просто, играя с любителями во дворе, Лапшин "сломался". Оно неловкое движение – и все. Хорошо, что процесс восстановления подошел к концу. Тимофей уже активно тренируется, набирает форму.