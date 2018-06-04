Андрей Прокунин: "Для украинских биатлонисток я новый человек, нужна адаптация"

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин рассказал о подготовке к новому сезону.

- Тренировка сейчас стандартная, мы уже привыкли выполнять ряд стрелковых упражнений. Девочки в данный момент больше занимаются базовой работой, где они более сосредоточены не на результате, а на правильности выполнения тех или иных действий. Работа идет и девчонки делают ее по мере возможности – кто-то лучше, а кто-то хуже. В целом, тренировочный процесс на сегодняшний день отлажен по максимуму. Конечно, есть определенный момент "притирки". Это нормально. Адаптация должна быть, тем более, я человек для них новый, с новыми задачами и мыслями по тем или иным упражнениям. Но я работаю не один, со мной этим занимаются великолепные люди, который прошли школы работы с командой на протяжении многих лет, и я считаю, что на сегодняшний день каких-то проблем очевидных у нас нет, - цитирует тренера xsport.ua. -Тут ты сам понимаешь, какой уровень спортсмена перед тобой – это и олимпийские чемпионки и девочки, который только делают свои первые серьезные шаги в биатлоне. Они понимают, где они и для чего здесь собрались. Мои впечатления? Результат нашей подготовки "на выходе" - это будет самое приятное впечатление. Пока что идет обыкновенная работа.

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