Андрей Прокунин: "Часть тренировок Джима будет выполнять вместе с нами, в сезон войдем большой командой"

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону россиянин Андрей Прокунин рассказал о том, как будет работать с командой олимпийская чемпионка Юлия Джима.

- Что касается Юлии Джимы, то у нас был с ней хороший диалог в начале мая. Мы обозначили с ней точки соприкосновения, где мы будем пересекаться, и выполнять какие-то тренировки вместе. А уже, непосредственно, в сезон будем входить большой командой, - цитирует тренера xsport.ua. - Я в полном контакте с Юлей, с ее планами по выполнению тренировочного процесса. Конечно, если результат будет хуже, то на следующий год какие-то выводы определенные сделаем. Ну, это покажет время, а нести ответственность за тот или иной результат в любом случае мне.

Ранее стало известно, что Джима будет готовиться к сезону со сборной Словении.