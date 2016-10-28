Андрей Падин: "Ждем прогресса от российских биатлонистов в новом сезоне"

Тренер сборной России Андрей Падин признался, что остался доволен прошлым сезоном, но в новом сезоне ждет прогресса от спортсменов. Также он назвал слухами то, что он является любителем высоких нагрузок.

– Предыдущим сезоном доволен, – цитирует пресс-служба СБР Падина. – Практически всем спортсменам удалось здорово прогрессировать, никто не потерялся. С ребятами есть полное взаимопонимание. Хорошо, что приходится второй год подряд работать с той же группой. Знаем, кому и чего не хватает. В прошлом году у ребят чувствовалась настороженность. Находили компромиссы, но в итоге сезон все расставил по местам. Думаю, что в этом межсезонье ребята стали давать более точную оценку своего состояния. Стало больше обратной связи. В прошлом году в подготовительный период ребята не всегда воспринимали всерьез, но в итоге два спортсмена пробились на чемпионат мира. Антон Бабиков очень удачно выступил в минувшем сезоне, к нему особые требования. Все ребята сосредоточенно отработали летом и продолжают целеустремленно готовиться сейчас, ждем от них прогресса в новом сезоне.

– Вас часто называют любителем "жестких" нагрузок. Согласны с таким мнением?

– Это правильнее будет назвать слухами. Нагрузки должны быть адекватными – на пути к успеху в спорте никому не бывает легко. Без труда достичь результата невозможно. Цель тренера в профессиональном спорте – воспитать топ-биатлониста.

– Кто был самым талантливым спортсменом из всех, с кем приходилось работать?

– Каждый талантлив по-своему. Все люди разные – кто-то сильнее психологически, кому-то не хватает мотивации. Трудно выделить кого-то одного. Да и некорректно будет.