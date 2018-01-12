Андрей Падин: "Сборная России бежит почти как в прошлом сезоне, просто другие прибавили"

Тренер мужской сборной России, отвечающий за функциональную подготовку команды, Андрей Падин подчеркнул, что скорость команды почти не изменилась по сравнению с прошлым сезоном.
- Согласно нашему анализу, в этом сезоне мы бежим на 1,5 процента медленнее, чем в прошлом, - сказал Падин. - Но отступать от выбранной линии и менять что-то не собираемся. Метания из стороны в сторону ни к чему хорошему не приведут. Всем нам нужно успокоиться и ждать результата. Мы пока еще ничего не проиграли.
- То есть бежит команда практически так же, как и в прошлом сезоне?
- Да.
- Получается, другие прибавили?
- Правильно. Хороший вопрос. Относительно прошлого года существенная прибавка по скорости произошла у норвежцев. По отношению к остальным мы держимся стабильно ровно. (Владимир ИВАНОВ)
Полностью интервью Падина - скоро в "СЭ"
Revelator78
Откровение столетия!)
18:09 12 января
rusfed 2.0
Ну ровно так во всем: экономика, наука и медицина не хуже, чем сто лет назад. Просто другие вперед ушли ))) А мы расширением империи заняты
17:19 12 января