Андрей Падин: "Сборная России бежит почти как в прошлом сезоне, просто другие прибавили"

Тренер мужской сборной России, отвечающий за функциональную подготовку команды, Андрей Падин подчеркнул, что скорость команды почти не изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

- Согласно нашему анализу, в этом сезоне мы бежим на 1,5 процента медленнее, чем в прошлом, - сказал Падин. - Но отступать от выбранной линии и менять что-то не собираемся. Метания из стороны в сторону ни к чему хорошему не приведут. Всем нам нужно успокоиться и ждать результата. Мы пока еще ничего не проиграли.

- То есть бежит команда практически так же, как и в прошлом сезоне?

- Да.

- Получается, другие прибавили?

- Правильно. Хороший вопрос. Относительно прошлого года существенная прибавка по скорости произошла у норвежцев. По отношению к остальным мы держимся стабильно ровно. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Падина - скоро в "СЭ"