Андрей Падин: "Мы провели очень большую работу летом"

Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин в интервью "Р-Спорт" рассказал о подготовке к сезону. По его словам, на следующем сборе в Ханты-Мансийске он начнет подводить спортсменов к первым стартам.

– Октябрьские сборы в Рамзау в лыжных и биатлонных кругах принято считать первым выходом на снег. Каков этот снег в олимпийском сезоне?

– Мы пока что успели подняться на ледник всего два раза. Оба дня был туман, легкий ветерок, но трасса хорошая, жесткая. Ребята остались довольны.

– Ваша команда – это всего шесть человек?

– Да. Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Юрий Шопин. Плюс – еще два тренера: Сергей Башкиров и Александр Попов, врач и биохимик.

​– Логинов так быстро восстановился после травмы, которую получил в конце сентября в Чайковском, что тренируется наравне со всеми?

– Он упал очень удачно, если можно так сказать. Иван Черезов в похожей ситуации в свое время упал совсем неудачно, и та его травма, по сути, перечеркнула всю дальнейшую карьеру. Логинову повезло: травма оказалась не слишком серьезной.

– Правильно понимаю, что работу, которую вы планируете сделать с командой в Рамзау, уже не назвать предсезонной?

– Мы провели очень большую работу летом, и сейчас, я бы сказал, в некотором смысле повторяем базовый этап, чтобы удержать те кондиции, которых удалось достичь за летние месяцы. Это – главная задача на текущем этапе. На следующем сборе в Ханты-Мансийске приступим уже к более узкоспециализированной работе на снегу – начнем подводить спортсменов к первым стартам.