Андрей Падин: "Биатлонистам не нужно слушать советов, будто нужно что-то срочно менять"

Тренер мужской сборной России, отвечающий за функциональную подготовку команды, Андрей Падин призвал российских биатлонистов не слушать советы посторонних людей касательно подготовки к соревнованиям. После спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе Антон Бабиков выразил недовольство тренировочным процессом команды. В текущем сезоне россияне на Кубке мира лишь в одной гонке попали в призы - в гонке преследования в Анси Антон Шипулин стал третьим.

- Конечно, когда спортсмен не совсем удовлетворен своими результатами, доверие немного пропадает, - сказал Падин. - Но мы прошли не один тренировочный год вместе, общаемся, контакт есть. Я, как тренер, привык доводить начатое до конца. И хотел бы, чтобы спортсмены придерживались той же позиции, а не слушали советов со стороны, будто нужно срочно что-то менять. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Падина - скоро в "СЭ"