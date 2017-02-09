Андрей Маковеев: "Шипулин допустил тактический просчет на финише"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев поделился впечатлениями о смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, в которой сборная России завоевала бронзовые медали. По словам Маковеева, француз Мартен Фуркад повел себя на финише некрасиво.
– Были ли у Антона Шипулина шансы обогнать на финише Фуркада?
– Француз отсиживался у него за спиной, и на финишную прямую Антон выходил с меньшими шансами на выигрыш. Тут еще случился маневр Фуркада, когда он пересек траекторию Шипулина. Это, конечно, некрасиво и не делает чести тому спортсмену, который использует такой прием.
– Шипулин выбрал неверную тактику на финише, как считаете?
– Да, был тактический просчет, но он большую часть дистанции тащил Фуркада. Антон мог просчитать, что француз будет выходить вперед. Это могло случиться не только на финише, но и на дистанции. В такой ситуации Фуркад должен был более-менее уравнивать шансы, потому что идти за спиной всегда проще. Мартен сэкономил много сил и в конце опередил россиянина. Он боялся Антона. Но если ты претендуешь на такие звания, как Фуркад, ты должен не бояться, а бороться честно и честно выигрывать. А если побеждать такими методами, то запомнятся не его сто побед, а выигрыш именно таким способом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Zlon
Излучение Промкооперации и Пищев Григорич Заголовок не соответствует тексту. Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил /// Ты знаток правил?? В рамках правил пересекать траекторию после выхода на финишную прямую? ___________________________ пересекание было за метр ДО финишной прямой.
00:08
_Сергей_
Не самый, ты прав: Гонка и правда была классная! И безо всякой иронии это говорю. Всех поздравляю: - Российскую команду - с классной гонкой и стойким духом! - Болельщиков команды - с медалями, которых давно не было в смешанной эстафете. - местных тролей - с большим количесвтом желчи и накопленного дерьма) В общем, с праздником нас, любители биатлона!)))
23:14 9 февраля
Излучение Промкооперации и Пищев
Григорич Заголовок не соответствует тексту. Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил /// Ты знаток правил?? В рамках правил пересекать траекторию после выхода на финишную прямую?
21:57 9 февраля
bvp
Да он и не победил.
21:27 9 февраля
enisey124
"Победителей не судят. в обидки кидаться - удел побеждённых..." - могли повторять на подписании договора о капитулляции Японии и американские военные, после того, как США сбросили на 2 японских города атомные бомбы... Надеюсь, чем утрированнее, тем понятнее...
21:24 9 февраля
Andre_Saratov
То есть если бы Антон отсиживался за спиной, то это спортивно... Не стоит забывать и про Виндиша... Чуть лишнего заигрались и разборка втроем на финише с непредсказуемым финалом. Наверное все правильно делал Шипулин.
21:21 9 февраля
Григорич
Заголовок не соответствует тексту. Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.
21:14 9 февраля
740
Победителей не судят. в обидки кидаться - удел побеждённых...
21:02 9 февраля
enisey124
"А если побеждать такими методами, то запомнятся не его сто побед, а выигрыш именно таким способом. "... Очень толково... Как Марко Матерацци будут помнить не потому, что он чемпион мира по футболу, а потому, что ему пробил грудак САМ Зидан...
20:44 9 февраля