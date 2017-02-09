20:34 9 февраля | БИАТЛОН

Андрей Маковеев: "Шипулин допустил тактический просчет на финише"

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Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев поделился впечатлениями о смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, в которой сборная России завоевала бронзовые медали. По словам Маковеева, француз Мартен Фуркад повел себя на финише некрасиво.

– Были ли у Антона Шипулина шансы обогнать на финише Фуркада?

– Француз отсиживался у него за спиной, и на финишную прямую Антон выходил с меньшими шансами на выигрыш. Тут еще случился маневр Фуркада, когда он пересек траекторию Шипулина. Это, конечно, некрасиво и не делает чести тому спортсмену, который использует такой прием.

– Шипулин выбрал неверную тактику на финише, как считаете?

– Да, был тактический просчет, но он большую часть дистанции тащил Фуркада. Антон мог просчитать, что француз будет выходить вперед. Это могло случиться не только на финише, но и на дистанции. В такой ситуации Фуркад должен был более-менее уравнивать шансы, потому что идти за спиной всегда проще. Мартен сэкономил много сил и в конце опередил россиянина. Он боялся Антона. Но если ты претендуешь на такие звания, как Фуркад, ты должен не бояться, а бороться честно и честно выигрывать. А если побеждать такими методами, то запомнятся не его сто побед, а выигрыш именно таким способом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Zlon

Излучение Промкооперации и Пищев Григорич Заголовок не соответствует тексту. Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил /// Ты знаток правил?? В рамках правил пересекать траекторию после выхода на финишную прямую? ___________________________ пересекание было за метр ДО финишной прямой.

00:08

_Сергей_

Не самый, ты прав: Гонка и правда была классная! И безо всякой иронии это говорю. Всех поздравляю: - Российскую команду - с классной гонкой и стойким духом! - Болельщиков команды - с медалями, которых давно не было в смешанной эстафете. - местных тролей - с большим количесвтом желчи и накопленного дерьма) В общем, с праздником нас, любители биатлона!)))

23:14 9 февраля

Излучение Промкооперации и Пищев

Григорич Заголовок не соответствует тексту. Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил /// Ты знаток правил?? В рамках правил пересекать траекторию после выхода на финишную прямую?

21:57 9 февраля

bvp

Да он и не победил.

21:27 9 февраля

enisey124

"Победителей не судят. в обидки кидаться - удел побеждённых..." - могли повторять на подписании договора о капитулляции Японии и американские военные, после того, как США сбросили на 2 японских города атомные бомбы... Надеюсь, чем утрированнее, тем понятнее...

21:24 9 февраля

Andre_Saratov

То есть если бы Антон отсиживался за спиной, то это спортивно... Не стоит забывать и про Виндиша... Чуть лишнего заигрались и разборка втроем на финише с непредсказуемым финалом. Наверное все правильно делал Шипулин.

21:21 9 февраля

Григорич

Заголовок не соответствует тексту. Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.

21:14 9 февраля

740

Победителей не судят. в обидки кидаться - удел побеждённых...

21:02 9 февраля

enisey124

"А если побеждать такими методами, то запомнятся не его сто побед, а выигрыш именно таким способом. "... Очень толково... Как Марко Матерацци будут помнить не потому, что он чемпион мира по футболу, а потому, что ему пробил грудак САМ Зидан...

20:44 9 февраля

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