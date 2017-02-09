Андрей Маковеев: "Шипулин допустил тактический просчет на финише"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев поделился впечатлениями о смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене, в которой сборная России завоевала бронзовые медали. По словам Маковеева, француз Мартен Фуркад повел себя на финише некрасиво.

– Были ли у Антона Шипулина шансы обогнать на финише Фуркада?

– Француз отсиживался у него за спиной, и на финишную прямую Антон выходил с меньшими шансами на выигрыш. Тут еще случился маневр Фуркада, когда он пересек траекторию Шипулина. Это, конечно, некрасиво и не делает чести тому спортсмену, который использует такой прием.

– Шипулин выбрал неверную тактику на финише, как считаете?

– Да, был тактический просчет, но он большую часть дистанции тащил Фуркада. Антон мог просчитать, что француз будет выходить вперед. Это могло случиться не только на финише, но и на дистанции. В такой ситуации Фуркад должен был более-менее уравнивать шансы, потому что идти за спиной всегда проще. Мартен сэкономил много сил и в конце опередил россиянина. Он боялся Антона. Но если ты претендуешь на такие звания, как Фуркад, ты должен не бояться, а бороться честно и честно выигрывать. А если побеждать такими методами, то запомнятся не его сто побед, а выигрыш именно таким способом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)