21:21 22 декабря | БИАТЛОН

Андрей Маковеев: "Решение СБР отказаться от Кубка мира в Тюмени – это наказание для болельщиков, а не спортсменов"

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Восьмикратный чемпион России и член национальной команды Андрей Маковеев огорчен решением СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове.

– Сегодняшнее решение компромиссное. Печально, что забрали Кубок мира и юниорский чемпионат мира. Это наказание не для спортсменов, а для болельщиков, которые собирались посмотреть на ведущих биатлонистов. Их лишили праздника, – сказал Маковеев. – Мы умеем проводить международные соревнования на высоком уровне, и жаль, что они не состоятся у нас. На Россию оказывается большое давление по поводу и без. Здесь же повод получился что надо. Никто не спорит, что системные ошибки необходимо исправлять. Но давайте делать это справедливо, а не обвинять людей голословно. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ajccio

Предлагаю провести этап КМ в Северной Корее, и выиграть его за отсутствием соперников)))

22:01 22 декабря

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