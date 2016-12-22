Андрей Маковеев: "Решение СБР отказаться от Кубка мира в Тюмени – это наказание для болельщиков, а не спортсменов"

Восьмикратный чемпион России и член национальной команды Андрей Маковеев огорчен решением СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира-2017 в Острове.

– Сегодняшнее решение компромиссное. Печально, что забрали Кубок мира и юниорский чемпионат мира. Это наказание не для спортсменов, а для болельщиков, которые собирались посмотреть на ведущих биатлонистов. Их лишили праздника, – сказал Маковеев. – Мы умеем проводить международные соревнования на высоком уровне, и жаль, что они не состоятся у нас. На Россию оказывается большое давление по поводу и без. Здесь же повод получился что надо. Никто не спорит, что системные ошибки необходимо исправлять. Но давайте делать это справедливо, а не обвинять людей голословно. (Сергей АСТАХОВ)