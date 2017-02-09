Андрей Маковеев: "Ребята правильно сделали, что не пожали руку Фуркаду"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев высказал свое мнение об инциденте, произошедшем в смешанной эстафете между Мартеном Фуркадом и Александром Логиновым. По словам Маковеева, Логинов и Антон Шипулин поступили правильно, не став пожимать руки французу.

- Как оцениваете третье место для нашей команды?

- Если бы мы заняли второе место, было бы, конечно, лучше. Я думаю, наши подадут протест. Уверен, что нам нужно его подавать.

- На действия Фуркада во время передачи эстафеты?

- Да. На трассе он ничего не нарушил, а при передаче эстафеты вполне возможно, что его действия в отношении Логинова были намеренными. Так что нужно оспаривать этот эпизод. Думаю, второе место будет лучше третьего и станет хорошим уроком, как себя можно вести и как нельзя. Фуркад - великий спортсмен, но великим человеком он вряд ли станет после таких вещей. Тем более, если делает это намеренно. Профессиональный спортсмен может многие вещи делать намеренно, и они будут казаться вполне естественными. В любом случае он высказывался в сторону Логинова. Как можно считать совпадением, что Александр потом упал? Можно думать по-разному, но я считаю, что нужно немного огрызаться, тем более, что за нами правда. Логинов отбыл наказание и имеет право участвовать в соревнованиях.

- Наши ребята на церемонии награждения не пожали руку Фуркаду. Как оцениваете этот поступок?

- Ну вот. Начали уже его учить (смеется). Человек настолько велик в своих спортивных результатах, он должен себя вести взвешенно и любое слово и действие должен обдумывать через призму великого человека.

- Вы бы тоже на месте наших ребят не пожали Фуркаду руку?

- Я не на их месте, но думаю, что ребята правильно сделали.

- Фуркад после этого попытался уйти с пьедестала. У него сдали нервы?

- Да нет. Это просто его характер. Ничего хорошего этот поступок о нем не говорит. Зачем все это так выносить? Если его что-то не устраивает в Логинове, в нашей команде - он может подойти пообщаться, высказать свои претензии, но не таким образом. Для чего это нужно? Так может поступать только слабый человек. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)