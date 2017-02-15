Андрей Маковеев: "Нет ничего неожиданного в таком результате россиянок"

Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев отметил, что Ирина Старых и Татьяна Акимова в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене могли выступить лучше. Старых заняла 42-е место, проиграв победителю больше 5 минут и допустив 3 промаха, на счету Акимовой больше 6 проигранных минут и 5 промахов.

– По итогам индивидуальной гонки лучшей из россиянок стала Ольга Подчуфарова, которая заняла 26 место. Удивили такие итоги?

– В принципе, ничего неожиданного в таких результатах наших девушек нет, – сказал Маковеев. – Единственное, Старых и Акимова могли выступить получше. Но индивидуальная гонка такова, что если промахнулся, то рассчитывать уже практически не на что. К тому же была теплая погода, и трасса стала тяжелой. Бежать было трудно и, соответственно, стрелять тоже.

– Есть ли у российских девушек шансы на медали в эстафетной гонке?

– У наших мужчин хорошие шансы побороться за первое место в эстафете, а у женщин есть шансы побороться за призовой подиум. На золото у девушек однозначно нет шансов. Бывает, что эстафета складывается абсолютно не предсказуемо. Часто случается, что в команде четыре человека финишируют в десятке какой-нибудь гонки, а здесь даже в призы не попадают. На сегодня мы имеем очень средний состав женской сборной, но я считаю, что в тройку призеров наши девушки попасть могут. Если пройдут чисто по стрельбе, смогут перетерпеть и удержаться за лидерами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)