Андрей Маковеев: "Фуркад даже приблизиться не мог к Шипулину"

Восьмикратный чемпион России по биатлону Андрей Маковеев считает, что победа сборной России в эстафете – достойный ответ многим недоброжелателям, в частности, Мартену Фуркаду. По словам Маковеева, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин одержали заслуженную победу.

– Какие впечатления у вас оставила гонка?

– Замечательные! Такого давно не было. Форма Шипулина по ходу чемпионата мира только улучшалась. Фуркад даже приблизиться не мог, Антон от него убегал! Это очень радует и обнадеживает в свете завтрашнего старта. Он на эмоциях завтра и еще одну медаль может завоевать. Биатлон плохо предсказуем, но хочется верить, что на этом позитиве и завтрашнюю гонку ребята проведут удачно.

– Эта победа – особенная?

– Заслуженная. Ничего совсем уж неординарного не произошло, ребята показали то, на что были способны. Думаю, что это очень хорошая точка во всех недавних спорных ситуациях. Кроме того, это еще и ответ Мартену – он не смог побороться на финишной прямой из-за того, что так себя вел. Хороший такой, русский ответ. Вы с нами – так, а мы с вами – вот так. (Андрей МУРНИК)