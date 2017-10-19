Андрей Крючков: "Вижу только плюсы в совместных тренировках разных сборных"

Тренер сборной России Андрей Крючков сообщил, что олимпийские чемпионы Игр-2014 в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков во время сбора в Ханты-Мансийске планируют поспаринговаться с биатлонистами из Казахстана и Белоруссии. По его мнению, такой ход поможет спортсменам лучше подготовиться к соревновательному режиму.

- Cкоро, 21 октября, в Ханты-Мансийск приезжает основная группа Рикко Гросса и Андрея Падина. Но уже сейчас мы тренируемся плечом к плечу с биатлонистами Казахстана и Белоруссии, - цитирует "ЮграМегаСпорт" Крючкова. - С тренером сборной команды Белоруссии Николаем Лопуховым мы уже договорились, что проведем здесь несколько совместных тренировок. Такая практика заставляет иначе мобилизоваться, позволяет немного сравнить свои возможности и технику. Планируем поспаринговаться в стрельбе, посоревноваться в каких-нибудь мини-эстафетах, чтобы спортсмены почувствовали себя ближе к соревновательному режиму. Это полезно для разнообразия тренировочного процесса и психологической разгрузки. Лично я вижу только положительные моменты в том, что сейчас в Ханты-Мансийске одновременно тренируются несколько национальных сборных.