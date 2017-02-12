Андрей Крючков: "В спринте Шипулин двигался хорошо, но общее самочувствие было не лучшим"

Тренер Антона Шипулина Андрей Крючков признал, что в спринте россиянин выступил ниже ожидаемого уровня. Также он подтвердил, что на трассе в Хохфильцене сложно работать на огневом рубеже.

– В спринте результат Шипулина был не таким, на который мы рассчитывали. Тренеры и спортсмен недовольны, – отметил в эфире "Матч ТВ" Крючков. – Движения на трассе были четкие, мощные, но общее самочувствие не позволило бежать здорово. А на эстафете он был в нужном состоянии. Вчера это было не так.

На подходе к рубежу идет затяжной подъем, потом длинный спуск, опять небольшой подъем. За спуск пульс падает, потом подскакивает, и ты резко встаешь на коврик. Пульс снова падает. И сложно прицелиться из-за этого.