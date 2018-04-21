Андрей Крючков: "О полном отказе Шипулина от тренировок речи не шло, несмотря на мононуклеоз"

Тренер российского биатлониста Антона Шипулина Андрей Крючков отметил, что спортсмен узнал о заболевании мононуклеозом с опозданием. Ранее спортсмен признался, что по ходу нынешнего сезона переболел им несколько раз.

– Первый раз Антон заболел, когда вернулся с юга после отпуска. У него поднялась температура, заболело горло, начался сильный кашель, – цитирует "Р-Спорт" Крючкова. – Тогда мы расценили его недомогание как обычную простуду и даже не стали использовать антибиотики. Второй раз те же самые симптомы повторились сразу после летнего чемпионата России в Чайковском. Потом Антон заболел в третий раз – на вкатывании. Только после этого мы сдали все необходимые анализы и выяснилось, что показатели вирусов во много раз превышают норму.

Сам по себе мононуклеоз опасен только в период острой фазы, поэтому мы в это время прекращали тренировки. О полном отказе от тренировок речи не шло, тем более, что врачи нам этого не запрещали. Если у человека есть мононуклеоз – это болезнь на всю жизнь. Что же теперь, всю жизнь не тренироваться?